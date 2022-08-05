Невероятной силы стихия парализовала инфраструктуру островной страны и заставила людей бороться за свою жизнь.

В Японии почти две сотни тысяч человек эвакуируют из-за ливней

Фото: www.globallookpress.com / Nicolas Datiche; 5-tv.ru

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В Японии свыше полумиллиона человек получили предписание об эвакуации. При этом, 174 тысячи жителей двух префектур власти вывозят в экстренном порядке.

Причиной стали мощные ливни, которые не прекращаются уже практически месяц. В некоторых местах выпадает до 100 миллиметров осадков в час. Проливные дожди вызвали многочисленные оползни, которые парализовали движение на магистралях.

В префектуре Фукусима обрушился железнодорожный мост. Под воду ушли целые населённые пункты.

Сообщается, что три человека пропали без вести. На севере страны объявлен пятый — наивысший — уровень опасности.

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