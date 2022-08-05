Самые яркие события в ходе спецоперации ВС РФ по защите жителей Донбасса

Мастер переобувания: британские журналисты уличили Лиз Трасс во лжи

|
Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 10

News Sky: глава МИД Трасс противоречит сама себе в заявлениях о поездках британцев добровольцами на Украину

Мастер переобувания: британские журналисты уличили Лиз Трасс во лжи

Фото: www.globallookpress.com / Martyn Wheatley / Parsons Media

Читайте нас в: Дзен Яндекс.Новости

В то время как министерство иностранных дел страны против отправления добровольцев в Незалежную, глава этого же ведомства говорит обратное.

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс, которая участвует в гонке за пост премьера страны, противоречит своим же высказываниям. Несостыковку в ее суждениях заметили британские СМИ. Теперь в местной прессе говорится о лжи и непрофессионализме дипломата.

В рамках теледебатов глава МИД заявила, что ей «всегда было ясно, что основной совет для выезжающих из страны состоит в том, что британцам не следует ехать в Украину». Но журналисты напомнили о предыдущей позиции дипломата.

В качестве доказательств приводится одно из заявлений Трасс, сделанное 27 февраля в воскресной утренней программе ВВС One. Там спросили ее мнение по поводу добровольной поездки британцев на Украину для того, чтобы сражаться против РФ. Дипломат ответила положительной реакцией на подобное решение граждан.

«Я поддерживаю это, и, конечно, в этом люди могут принимать свои собственные решения. Украинцы хотят свободу и демократию не только для Украины, но и для всей Европы», — приводит ее прошлые высказывания издание News Sky.

Но стоит отметить, что именно госпожа Трасс всегда говорила о своем прямом влиянии на МИД Великобритании по поводу поездок на Украину.

И, как напомнил один из британских журналистов, пока она заявляла о необходимости британцам воевать за Украину, МИД страны выпустил предупреждение для решивших отправиться в Киев. В нем говорилось о приравнивании подобных поступков к преступлениям против королевства, таких как терроризм.

Позже Трасс ответила на похожий вопрос и в другой утренней программе. Тогда она вообще начала уходить от вопроса и заявила, что лучшим способом помощи украинцам, являются денежные пожертвования или предоставление места жительства для беженцев в своем доме.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как британцы высмеяли Лиз Трасс после оговорки о Путине.

+20° Атмосферное давление 766 мм рт. ст.
Относительная влажность 73%
60.26
0.02 61.09
-0.03
Тише едешь — дальше будешь. Китайский совет дня на пятницу, 5 августа

Последние новости

3:50
Асмус раскрыла подробности интимной жизни: «Скучно живу»
3:28
Мастер переобувания: британские журналисты уличили Лиз Трасс во лжи
3:26
Трофим Бессонник: почему 5 августа нужно печь пироги с калиной
3:13
Тише едешь — дальше будешь. Китайский совет дня на пятницу, 5 августа
3:00
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 августа, для всех знаков зодиака
2:45
Сенатор Пушков заявил, что «немецкой экономике — труба» без российского газа

Сейчас читают

Кардиолог предупредил о рисках приема сердечных лекарств в жару
Пучков о блокировке YouTube-канала: «Это не канал удалили, это меня удалили»
Вырос копией отца и пошел по его стопам: что известно о скрытном сыне Фадеева
ТОП-3 мифа о правильном питании

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Звезда Битвы экстрасенсов рассказала о грядущем 2022 годе
Для кого 2022-й станет переломным годом
Гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака
Китайский гороскоп для всех знаков на 2022 год