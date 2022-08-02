«Еще больший позор»: британцы высмеяли Лиз Трасс после оговорки о Путине

Глава МИД Британии и кандидат в премьеры из-за собственной оплошности стала объектом злых насмешек на родине.

Глава британского МИД Лиз Трасс в случае избрания на пост премьер-министра станет еще большим позором для страны, чем бывший глава правительства Борис Джонсон. Так читатели Daily Express отреагировали на оговорку дипломата, которую она допустила, говоря о президенте РФ Владимире Путине.

«Трасс не годится в премьеры и, как и Джонсон, будет выбрана по неправильным причинам»;

«Она будет большим позором для этой страны, чем Джонсон», — комментируют британцы.

Некоторые пошли еще дальше и сравнили Трасс с 79-летним президентом США Джо Байденом, который регулярно ошибается, оговаривается и попадает в нелепые ситуации.

«Как Байден, только без уважительной причины в виде почти 80-летнего возраста»;

«Очень неловко. Не сможет найти большую дверь в маленькой комнате», — насмехаются читатели.

Один из пользователей в связи с новым конфузом Трасс напомнил о ее проваленных переговорах с главой российского МИД Сергеем Лавровым, когда она отказалась признавать суверенитет России над Воронежской и Ростовской областями.

«Ее разнесли на куски и заставили выглядеть полной дурой», — заявил читатель.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что кандидат в премьеры Британии Лиз Трасс на встрече с коллегами по Консервативной партии оговорилась, заявив, что «продолжит бороться за Владимира Путина».