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Асмус раскрыла подробности интимной жизни: «Скучно живу»

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 508

Кристина Асмус заявила об отсутствии интима с малознакомыми мужчинами

Асмус раскрыла подробности интимной жизни: «Скучно живу»

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Кристина Кормилицына

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Персонаж, которого играла знаменитость в сериале, к удивлению поклонников оказался полной противоположностью звезды.

Российская актриса Кристина Асмус поделилась с подписчиками неизвестными фактами о своем характере. Поводом для этого стало сравнение с героиней сериала «Люся», в котором артистка сыграла эпатажную, вульгарную и развязную девушку. Некоторые поклонники посчитали, что на экране звезда играет саму себя. Такое мнение сначала обидело Кристину, но теперь она восприняла это совсем по-другому.

«Вы знаете, это комплимент. Такой же, как после фильма „Текст“, когда все думали, что все было по-настоящему. Значит, мы правдоподобно сыграли, а для артиста это одна из основных задач», — объяснила актриса в своем микроблоге.

В том числе звезда отметила, что имеет абсолютно противоположный образ жизни. В отличие от своей героини, 33-летняя Асмус не употребляет горячительные напитки и негативно относится к запрещенным веществам.

«У меня никогда не было секса с малознакомыми мужчинами, я ненавижу каблуки и не люблю носить платья. Мне делали предложение несколько раз в жизни, Нина делает акцент на том, что ей нет», — объяснила звезда.

Кроме прочего она придерживается естественной красоты. Кристина не видит смысла в наращивании ногтей и ресниц, а также девушка не собирается портить спину из-за каблуков. Даже курение для артистки оказалось неизвестной привычкой и только на съемочной площадке сериала ей пришлось учиться курить сигареты.

«Короче, я более скучно живу. Думаю о деньгах настолько мало, что каждый раз отказываюсь от корпоративов, забиваю на многомиллионные рекламные контракты и выгодные финансово проекты, потому что мне не нравится материал», — подытожила актриса.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о страхе Кристины Асмус перед коллегой по цеху Данилой Козловским.

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