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Романец рассказала о чувствах к Гусеву после развода: «Почему я должна?»

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Никита Кротов
Никита Кротов 18

Звезда шоу «Дом-2» Романец высказалась о новых отношениях бывшего мужа Гусева

Романец рассказала о чувствах к Гусеву после развода: «Почему я должна?»

Фото: Instagram* / _viktoriya_romanets

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Пара разошлась в апреле, но поклонников продолжают волновать детали раздора в семье.

Звезда шоу «Дом-2» Виктория Романец пообщалась с подписчиками о своей личной жизни. По ее мнению, вопросы о ее бывших мужьях — провокационные. Виктория считает, что она не должна на них отвечать.

«Почему, сидя во Франции, я должна отвечать на вопрос о том, как там мой бывший муж. В последний год мы доставляли друг другу дискомфорт», — написала Романец у себя в блоге.

Виктория добавила, что в последнее время они с Антоном отдыхали, а детей у них не было вовсе, как и совместного имущества. С Антоном Гусевым она встречалась до апреля. Сейчас отдыхает с подругой и хочет побыть в холостяках. Пока ей не нужны новые отношения. К слову, ее экс-супруг встречается с некой Яной Герштерн.

Скандальный блогер Лена Миро уже успела раскритиковать пару. По ее словам, пассия Гусева не обладает ни умом, ни внешностью, а в голове ее бойфренда «прокисший компот начала «нулевых». Сам Антон отмечал, что общается с бывшей супругой, они спокойно пережили расставание и не злятся друг на друга.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Звезда «Дома-2» Антон Гусев рассказал об общении с экс-женами Романец и Феофилактовой.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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