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Когда мама — доктор: Бородина провела операцию дочери в домашних условиях

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Эльвира Михеева
Эльвира Михеева 111

Ксения Бородина сама удалила зуб дочери в домашних условиях

Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov; Instagram* / borodylia

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Чтобы помочь Теоне, телеведущая вспомнила старый дедовский способ.

Телеведущая Ксения Бородина провела операцию семилетней дочери Теоне. Она решила удалить ей молочный зуб сама и в домашней обстановке. Видимо, не только знаменитость не любит ходить по врачам, но и ее дети.

Судя по видео в Instagram*-аккаунте, попыток было несколько, способов — тоже. Звездная мама пробовала ухватиться за зуб руками, но он не поддавался манипуляциям, тогда в ход пошли обычные нитки. Способ старый, но проверенный — пока Тея смотрела телевизор, Ксения работала доктором и, о чудо, зуб сдался.

Теона, кстати, держалась молодцом. Иногда всхлипывала, но быстро переключалась. Во многом благодаря своей маме — она делала все, чтобы процедура прошла легко, быстро, с позитивным настроем. На кадрах видно, что совсем скоро Тея смирилась с маленькой потерей и занималась своими делами.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Ксения Бородина намекнула на связь откровенных фото Бритни Спирс и Бузовой.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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