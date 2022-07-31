Дорвалась: Бородина намекнула на связь откровенных фото Бритни Спирс и Бузовой

С момента публикации уже прошло некоторое время, однако еще есть те, кому она не дает покоя.

Свежие откровенные фотографии, выложенные американской певицей Бритни Спирс, начали обсуждать российские пользователи. Реакция у всех разная. Одни считают, что все нормально, другие относятся к подобным публикациям, как к кошмару, а третьи нейтральны во взглядах. Откровенные снимки поп-звезды прокомментировала в Telegram-канале и Ксения Бородина.

«Ребят, а у вас есть здравое объяснение этим фотографиям? Что она все время хочет нам этим сказать? Ну съемки есть откровенные ок, а это то что такое? Кому это гуд?» — задала экс-участница и бывшая ведущая "Дома-2" вопрос в посте.

Комментаторы оперативно отреагировали на публикацию и провели параллель между манерой ведения соцсетей у Бритни Спирс и Ольги Бузовой.

«Это называется „дорвалась до интернета и соцсетей!“ Хакерам даже неинтересно ее вскрывать… Она же сама все показывает», — пишет Iris.

«Может последствие того что ее долго ограничивали в действиях и когда получила свободу понесло. А вообще как я придерживаюсь мнения не нравится не смотри», — отмечает Ирина.

«У Бузовой такая же проблема", - отметил один из пользователей сети.

«Нужды и деньги и слава, про нее все забыли вот и пытается как-то привлечь внимание», — говорит Магика.

«Да отстаньте от нее, занимайтесь своей жизнью. Пусть делает, что хочет», — высказался неизвестный пользователь.

До этого Бритни Спирс посоветовали зарегистрироваться на сайтах, специализирующихся на видео для взрослых.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Бритни Спирс выложила десять откровенных фото за час.