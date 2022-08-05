Минсельхоз России допустил пересмотр планов по экспорту зерна

Министерство сельского хозяйства России может изменить планы по экспорту зерна. Об этом заявил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев на выездном заседании оперштаба Минсельхоза России в Республике Башкортостан.

Как уточнил глава ведомства, сегодня в стране убрано 27% засеянной площади — это порядка 55 миллионов тонн зерна. Урожайность в целом неплохая, но показатели заметно уступают прошлогодним. Объясняется это, по словам Патрушева, холодной весной во многих регионах, из-за чего сдвинулись сроки уборки. Во-вторых, сельхозтехника в условиях санкций терпит серьезную нагрузку, есть сложности с поставкой комплектующих для нее.

«В совокупности, все это создает риски в части достижения показателя по урожаю зерна в 130 миллионов тонн. Конечно, свой рынок мы полностью обеспечим, с этим проблем не будет. Однако если не будут достигнуты запланированные объемы, экспортные планы в 50 миллионов тонн нам придется пересмотреть. А это может негативно отразиться и на мировом рынке зерновых», — подчеркнул Дмитрий Патрушев.

Он добавил, что ситуация на глобальных рынках непростая, особенно это касается пшеницы. Так, из-за засухи в США и Европе, наводнений в Австралии и непогоды в Индии, мировое предложение продовольственной пшеницы снизится. А в Северной Америке ко всему прочему из-за погодных аномалий урожай будет еще и низкого качества. Так что есть серьезные основания полагать, что все это приведет к серьезным рискам в части мировой продовольственной безопасности.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Европа из-за сильных пожаров может остаться без урожая.