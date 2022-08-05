В министерстве оценили объемы урожая текущего года с прошлогодними показателями.

Минсельхоз России допустил пересмотр планов по экспорту зерна

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Сергей Венявский

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Министерство сельского хозяйства России может изменить планы по экспорту зерна. Об этом заявил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев на выездном заседании оперштаба Минсельхоза России в Республике Башкортостан.

Как уточнил глава ведомства, сегодня в стране убрано 27% засеянной площади — это порядка 55 миллионов тонн зерна. Урожайность в целом неплохая, но показатели заметно уступают прошлогодним. Объясняется это, по словам Патрушева, холодной весной во многих регионах, из-за чего сдвинулись сроки уборки. Во-вторых, сельхозтехника в условиях санкций терпит серьезную нагрузку, есть сложности с поставкой комплектующих для нее.

«В совокупности, все это создает риски в части достижения показателя по урожаю зерна в 130 миллионов тонн. Конечно, свой рынок мы полностью обеспечим, с этим проблем не будет. Однако если не будут достигнуты запланированные объемы, экспортные планы в 50 миллионов тонн нам придется пересмотреть. А это может негативно отразиться и на мировом рынке зерновых», — подчеркнул Дмитрий Патрушев.

Он добавил, что ситуация на глобальных рынках непростая, особенно это касается пшеницы. Так, из-за засухи в США и Европе, наводнений в Австралии и непогоды в Индии, мировое предложение продовольственной пшеницы снизится. А в Северной Америке ко всему прочему из-за погодных аномалий урожай будет еще и низкого качества. Так что есть серьезные основания полагать, что все это приведет к серьезным рискам в части мировой продовольственной безопасности.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Европа из-за сильных пожаров может остаться без урожая.

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