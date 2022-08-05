Погодные аномалии и в США. В Вашингтоне молния метила прямо в Белый дом. Ударила в сквере в нескольких шагах от резиденции президента. Пострадали четыре человека, они в больнице в критическом состоянии.

А на штат Мэриленд обрушился торнадо. Смерч набрал силу и сметал все на своем пути. Сносил дома, но жители успели спрятаться в укрытия. Пока о пострадавших не известно, 50 тысяч человек остались без света. Очевидцы сняли опасную воронку.