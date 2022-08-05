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Дрожжина пропустила суд по громкому делу с наследством Баталова из-за тяжелой болезни

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Карина Свидригайлова
Карина Свидригайлова Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 117

Актриса обвиняется в незаконном присвоении себе имущества покойного коллеги. Не так давно она столкнулась с новой проблемой — смертельным диагнозом.

Дрожжина пропустила суд по громкому делу с наследством Баталова из-за тяжелой болезни

Фото: Гавриил Григоров / ТАСС

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Актрисе Наталье Дрожжиной сделали операцию в онкологическом отделении Боткинской больницы, из-за чего она пропустила очередное заседание по своему громкому уголовному делу. Об этом рассказал супруг женщины Михаил Цивин. Как стало известно 5-tv.ru, обвиняемая в незаконном присвоении имущества Алексея Баталова дама пропускает слушание уже во второй раз.

«Она не может приходить в суд, это вредит ее здоровью и создает угрозу для жизни. Наталию Георгиевну нельзя перевозить. Она часто теряет сознание, ей нужен щадящий режим», — заявил Цивин.

Адвокаты в связи с этим ходатайствовали о приостановлении делопроизводства, однако судья Ольга Багрова отказала, чем привела в возмущение супруга Дрожжиной. Мужчина обвинил судью в том, что она якобы не доверяет справкам и документам из больниц и считает, что его супруга сфальсифицировала доказательства своих серьезных проблем со здоровьем.

Багрова постановила принудительно вызвать актрису на следующее заседание. Это значит, что за Дрожжиной приедут судебные приставы и доставят ее в здание суда.

Разбирательства с Дрожжиной начались в 2019 году, когда у Гитаны Леонтенко, вдовы Алексея Баталова, и их тяжелобольной дочери Марии отобрали все имущество. Наследница актера рассказала, что подписала «под влиянием обмана» договоры пожизненного содержания и актриса получила право распоряжаться собственностью.

Дрожжину и Цивина обвиняют по статье «мошенничество в особо крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору, повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение», однако вину они не признают.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что по версии следствия, Цивин и Дрожжина много лет состояли в сговоре с нотариусом Бублием. Именно он заверял липовые договоры ренты и прочие ценные бумаги пары. Суд уже отстранил его от занимаемой должности в связи с превышением полномочий. Сам мужчина полностью признал вину и дал показания против Михаила и Натальи.

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