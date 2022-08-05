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В Сочи началась встреча Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана

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Светлана Шевченко
Светлана Шевченко Светлана Шевченко Журналист 29

Турецкий лидер два часа назад приехал в российский курортный город.

В Сочи началась встреча Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана

Фото: © РИА Новости / Владимир Смирнов

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В Сочи началась встреча Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана. Турецкий лидер два часа назад приехал в российский курортный город с официальным визитом.

Президент России в рамках открытой части переговоров заявил о проработке правительственной делегацией всех крупных вопросов для максимально продуктивного диалога. Также Путин добавил, что «Турецкий поток» является одним из важнейших путей поставки российского газа в Европу.

«Турецкий поток» сегодня является одной из важнейших артерий снабжения Европы газом из России. Он работает исправно и без сбоев, поэтому европейские партнеры должны быть благодарны Турции за бесперебойный транзит», — отметил Путин.

Кроме того, российский лидер поблагодарил своего коллегу за личное участие в вопросе поставок зерна с Украины. В ответ на это Реджеп Тайип Эрдоган заявил о новой странице в вопросах сотрудничества двух стран.

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В Сочи началась встреча Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана

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