Жительница Сахалина метнула в мэра плесневелый ботинок и получила квартиру

Жительнице Углегорска, бросившей в мэра Сахалинской области ботинок, выдали квартиру в новостройке. Эту новость сообщили в пресс-службе регионального правительства. Нет, это не сказка и за подобные выходки обычно не дарят недвижимость, но случай этой женщины — особый.

Накануне, 4 августа, губернатор Валерий Лимаренко провел встречу с жителями поселка Шахтерск Углегорского района. В ходе мероприятия одна из жительниц попыталась рассказать Лимаренко о нечеловеческих условиях, в которых проживает ее семья: покрытые плесенью стены и пол, разрушающийся потолок и не только. Отчаявшись, женщина кинула в губернатора ботинком (с домашней плесенью).

После такой своеобразной жалобы администрация обратила внимание на жилищные условия в поселке и выделили женщине и ее семье комфортабельную двухкомнатную квартиру в удобном микрорайоне.

Однако безнаказанной гражданка из этого дела не ушла — на нее было возбуждено дело об административном нарушении по статье о мелком хулиганстве.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что жительница Бурятии вызвала пожарных, чтобы они «затушили ее гнев».