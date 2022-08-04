Самые яркие события в ходе спецоперации ВС РФ по защите жителей Донбасса

Пьяная жительница Бурятии вызвала пожарных, чтобы они потушили ее гнев

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 33

В селе Бурятии пьяная женщина ложно вызвала спецслужбы

Пьяная жительница Бурятии вызвала пожарных, чтобы они потушили ее гнев

Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov

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Женщине грозит штраф и возмещение затрат экстренных служб из-за ложного вызова. Все произошло из-за ссоры с супругом.

Жительница села Петропавловка в Бурятии после пьяной ссоры с супругом вызвала спасателей, сообщив о пожаре. Прибывшие на место огнеборцы обнаружили, что вызов был ложным. Об инциденте сообщили в пресс-службе Республиканского агентства ГО и ЧС.

Уточняется, что женщина позвонила на номер «112» и сообщила о возгорании в двухквартирном доме. Команда пожарных уже через четыре минуты была на предполагаемом месте происшествия. Следом прибыли полиция и медики. Как оказалось, напрасно — никакого пожара не было.

В ходе разбирательства выяснилось, что 37-летняя хозяйка квартиры, будучи нетрезвой после ссоры с мужем вызвала все спецслужбы по номеру «112». Теперь ей грозит штраф в размере от одной до полутора тысяч рублей и возмещение затрат, связанных с выездом спецслужб на место происшествия.

В пресс-службе ведомства напомнили, что ложные вызовы экстренных служб приводят к неоправданному расходу материальных и финансовых ресурсов, а также занимают эфир, не позволяя дозвониться тем, кто действительно нуждается в помощи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что под Нижним Новгородом пьяный пенсионер, уходя от погони на бешеной скорости, задавил детей.

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