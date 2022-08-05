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Откусанное ухо и море слез: четырехлетнюю девочку чудом спасли от собаки в Хакасии

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Алиса Старжевская
Алиса Старжевская Алиса Старжевская Журналист Эксклюзив 36

Четырехлетняя девочка лишилась уха после нападения собаки в Хакасии

Откусанное ухо и море слез: четырехлетнюю девочку чудом спасли от собаки в Хакасии

Фото: www.globallookpress.com / Adam Lawrence

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На момент ЧП малышка находилась в гостях у бабушки.

Собака напала на четырехлетнюю девочку в городе Черногорск в Хакасии. Как стало известно 5-tv.ru, малышка пострадала, когда находилась в гостях у бабушки.

ЧП произошло в доме на улице Садовой, в частном секторе. По данным следственных органов, ребенок играл на улице в момент, когда животное неожиданно напало. Собака укусила девочку за голову, ухо и руки.

В настоящее время жизни малышки ничего не угрожает. Однако медикам пришлось ампутировать левое ухо ребенка, так как спасти его было невозможно.

Правоохранительными органами на данный момент проводятся мероприятия по выяснению всех обстоятельств. Следственный комитет пока не возбуждал никаких уголовных дел.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что две змеи чуть не покусали звезду «Гончих» Анну Миклош на ее даче.

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Откусанное ухо и море слез: четырехлетнюю девочку чудом спасли от собаки в Хакасии

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