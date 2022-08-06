Точно в яблочко: какие новые винтовки российские снайперы используют на Украине
ВС РФ активно используют новейшие высокоточные снайперские винтовки в ходе СВО
Фото: © РИА Новости / Андрей Станавов
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В руках профессиональных бойцов вооружение становится идеальным инструментом по уничтожению украинских боевиков.
В ходе специальной военной операции России на территории Украины союзными силами применяются различные вооружения, в том числе высокоточные снайперские винтовки. Информацию об этом собрал 5-tv.ru.
Убойный «Опустошитель»
Активно используется винтовка DXL-5 «Опустошитель», которая обладает натовским калибром 12,7 на 99 миллиметров. Стоит отметить, что новые поставки, изготавливаемые для ВС РФ, производятся под патрон размером 12,7 на 108 миллиметров, соответствующий российскому калибру.
Эксперты подчеркивают, что именно «Опустошитель» является высокоточным оружием, способным легко справиться в борьбе против снайперов националистов.
Сама винтовка отличается высокой кучностью (0,5 угловой минуты) и дальностью (около 2,3 тысячи метров) стрельбы, опережая зарубежные аналоги.
Сверхточный «Сталинград»
В борьбе за возвращение мира в Донбассе российские военнослужащие используют снайперскую винтовку TSVL-8 «Сталинград». Многие специалисты отмечали ее высокую эффективность, которая точно работает даже на дистанции полтора километра. Особенно данное вооружение показало себя с наилучшей стороны в Донбассе.
Применение «Сталинграда» в Незалежной отлично котируется с заданными целями. Эта винтовка дает преимущество спецназу при выполнении специальных огневых задач.
Стоит отметить, что TSVL-8 — это модульная мультикалиберная снайперская винтовка. Как заявляют разработчики, вооружение легко применяется как для охоты, так и для соревнований, но при этом подходит и для специальных огневых целей. Компания Lobaev Arms создала «Сталинград» как оружие с упрощенной конструкцией и идеальными характеристиками. Сама винтовка снабжена складным прикладом для портативности и обладает скелетонным построением, сконструированным при использовании шасси.
Смертоносный «Сумрак»
Также у российской армии имеется и самая дальнобойная в мире винтовка СВЛК-14С «Сумрак». Она уже показала свои потрясающие возможности в боях под Харьковом и Киевом.
Как писало еще два года назад британское издание Daily Mail, данная винтовка претендует на титул «самой смертоносной». Главные ее достоинства — это сочетание мощных патронов, немалого калибра и повышенной точности выстрелов на сверхдальние расстояния. Когда «Сумрак» попадает в руки идеального стрелка, то становится непобедимым инструментом по уничтожению цели на дистанции три километра.
Сам СВЛК-14С был создан около десяти лет назад и за это время установил два серьезных рекорда. Стрелок с помощью винтовки в 2017 году ударил точно по цели с расстояния 4210 метров, а в 2019-м в темное время суток выстрелами из «Сумрака» поразили грудную мишень № 4, причем всеми пятью выстрелами при дальности два километра.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как российские «Терминаторы» показали высокую боевую устойчивость в ходе СВО на Украине.
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