Депутат Европарламента Зоннеборн: общественность может переосмыслить образ Гитлера

Немецкий сатирик, член Европейского парламента, глава немецкой партии PARTEI («Партия» — Прим. ред.) Мартин Зоннеборн сделал жуткий прогноз относительно влияния политики на общественность.

В интервью изданию Telepolis политик заметил, что если антироссийские настроения продолжат усиливаться, то образ главы нацистской германии Адольфа Гитлера может быть пересмотрен в историческом контексте.

«Я предполагаю, что в сложившейся ситуации полностью переосмыслится и Гитлер, ведь он воевал против русских. Похоже, часть общественности вот-вот запихнет Вилли Брандта на место Адольфа Гитлера и наоборот», — заявил член Европарламента.

Мартин Зоннеборн, немецкий сатирик и политик. Фото: www.globallookpress.com / Christoph Hardt

Примечательно, что некоторые СМИ тиражируют только первую часть цитаты, хотя основной посыл политика находится во второй.

Немецкий депутат предупреждает, что дальнейшее потакание антироссийским настроениям может привести к тому, что все усилия четвертого федерального канцлера ФРГ Вилли Брандта, лауреата Нобелевской премии мира, пойдут прахом и будут забыты.

Также в интервью Зоннеборн назвал немцев «плохими европейцами», попеняв власти за то, что они вкладывают больше средств в оборонную промышленность вместо социальных систем и инфраструктуры, из-за чего многие товары, например, сою и светофоры, приходится импортировать.

В комментариях к интервью высказывания Зоннеборна нашли отклик у читателей. Один из пользователей отметил, что высказывание об обелении фашизма пришлось прямо «в точку» и было бы смешным, «если бы не было мучительной правдой».

Стоит отметить, что ироничное заявление немецкого политика совпало с позицией Москвы. Ранее Россия неоднократно заявляла, что переписывание истории Великой Отечественной войны недопустимо.

В частности, как сообщал 5-tv.ru, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что страна постоянно сталкивается с беспрецедентной широкомасштабной кампанией по фальсификации истории, направленной на навязывание идеи о разделении ответственности за начало Второй мировой войны, в которой Советский союз стремятся уравнять с гитлеровской Германией.

Антироссийские настроения бушуют в Прибалтике, да так, что местным жителям приходится защищать исторические памятники советского периода от радикально настроенных властей.