Самые яркие события в ходе спецоперации ВС РФ по защите жителей Донбасса

Депутат Европарламента Зоннеборн: общественность может переосмыслить образ Гитлера

|
Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 110

Хоть высказывание представителя властей ФРГ было сделано в свойственной ему сатирической манере и было неким предупреждением, на него сразу же обрушились с критикой за высказывание.

Депутат Европарламента Зоннеборн: общественность может переосмыслить образ Гитлера

Фото: www.globallookpress.com / k09 / ZUMAPRESS.com

Читайте нас в: Дзен Яндекс.Новости

Немецкий сатирик, член Европейского парламента, глава немецкой партии PARTEI («Партия» — Прим. ред.) Мартин Зоннеборн сделал жуткий прогноз относительно влияния политики на общественность.

В интервью изданию Telepolis политик заметил, что если антироссийские настроения продолжат усиливаться, то образ главы нацистской германии Адольфа Гитлера может быть пересмотрен в историческом контексте.

«Я предполагаю, что в сложившейся ситуации полностью переосмыслится и Гитлер, ведь он воевал против русских. Похоже, часть общественности вот-вот запихнет Вилли Брандта на место Адольфа Гитлера и наоборот», — заявил член Европарламента.

Мартин Зоннеборн, немецкий сатирик и политик.Мартин Зоннеборн, немецкий сатирик и политик. Фото: www.globallookpress.com / Christoph Hardt

Примечательно, что некоторые СМИ тиражируют только первую часть цитаты, хотя основной посыл политика находится во второй.

Немецкий депутат предупреждает, что дальнейшее потакание антироссийским настроениям может привести к тому, что все усилия четвертого федерального канцлера ФРГ Вилли Брандта, лауреата Нобелевской премии мира, пойдут прахом и будут забыты.

Также в интервью Зоннеборн назвал немцев «плохими европейцами», попеняв власти за то, что они вкладывают больше средств в оборонную промышленность вместо социальных систем и инфраструктуры, из-за чего многие товары, например, сою и светофоры, приходится импортировать.

В комментариях к интервью высказывания Зоннеборна нашли отклик у читателей. Один из пользователей отметил, что высказывание об обелении фашизма пришлось прямо «в точку» и было бы смешным, «если бы не было мучительной правдой».

Стоит отметить, что ироничное заявление немецкого политика совпало с позицией Москвы. Ранее Россия неоднократно заявляла, что переписывание истории Великой Отечественной войны недопустимо.

В частности, как сообщал 5-tv.ru, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что страна постоянно сталкивается с беспрецедентной широкомасштабной кампанией по фальсификации истории, направленной на навязывание идеи о разделении ответственности за начало Второй мировой войны, в которой Советский союз стремятся уравнять с гитлеровской Германией.

Антироссийские настроения бушуют в Прибалтике, да так, что местным жителям приходится защищать исторические памятники советского периода от радикально настроенных властей.

+17° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
60.37
0.11 61.36
0.27
🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака на сегодня, 6 августа

Последние новости

8:43
Жители Германии будут расплачиваться за антироссийские санкции
8:28
Многодетный папа: у Шнурова, вероятно, появился еще один ребенок
8:10
Депутат Европарламента Зоннеборн: общественность может переосмыслить образ Гитлера
8:00
🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака на сегодня, 6 августа
7:58
Стыд и срам: Дана Борисова негативно высказалась о поведении Бузовой на сцене
7:36
В Запорожской области усилят систему ПВО из-за участившихся обстрелов ВСУ

Сейчас читают

Диетолог Соломатина: пиво в жару обезвоживает и вредит организму
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 6 августа, для всех знаков зодиака
Потеряла ребенка на съемках и не стала мамой к своим 50: что случилось с актрисой Колгановой
ТОП-8 лучших плодово-ягодных кустарников для дачи

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Звезда Битвы экстрасенсов рассказала о грядущем 2022 годе
Для кого 2022-й станет переломным годом
Гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака
Китайский гороскоп для всех знаков на 2022 год