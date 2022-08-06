Самые яркие события в ходе спецоперации ВС РФ по защите жителей Донбасса

Россия отправит международных экспертов на место удара по СИЗО в Еленовке

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Анастасия Трибесёнкова
Анастасия Трибесёнкова Анастасия Трибесёнкова 20

Дипломат Дмитрий Полянский уверен, что именно Соединенные Штаты «нажали на курок» и стали причиной массового убийства.

Россия отправит международных экспертов на место удара по СИЗО в Еленовке

Фото: © РИА Новости / Пресс-служба Южного военного округа

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Российская Федерация планирует отправить международных экспертов на место удара Вооруженных сил Украины по СИЗО в Еленовке. Об этом заявил заместитель постоянного председателя при ООН Дмитрий Полянский. О планах Москвы по отправке экспертов и представителей СМИ дипломат рассказал в интервью Джексону Хинклу в программе The Dive.

Дмитрий Полянский также подчеркнул уверенность в причастности западного вооружения к обстрелу, а именно — американских реактивных систем залпового огня HIMARS.

«У нас нет HIMARS. У Украины есть HIMARS. Мы знаем, что РСЗО HIMARS также управляются с помощью служащих США, что украинцы не „нажимают на курок“ сами, что американцы должны прежде одобрить цель», — отметил он.

Кроме того, Полянский озвучил теорию, согласно которой Киев мог обмануть США и тайно использовал оружие в целях массового убийства. Однако днем ранее Министерство обороны РФ выразило уверенность в том, что удар был согласован с Вашингтоном.

«Мне сложно представить, что администрация США дала разрешение на такую провокацию, даже зная, какой циничной может быть администрация США», — заявил дипломат.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Россия предложила ООН присоединиться к расследованию удара ВСУ по колонии в Еленовке.

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