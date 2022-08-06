Неужели любить без денег нельзя? А как же «с милым рай в шалаше»?

Финансовое состояние мужчины — важный момент для женщины. Причем на кошелек возлюбленного обращают внимание не только инфантильные девушки, для состоявшихся дам это тем более важный момент. И дело не в корысти, а в том, что обеспеченный человек — это показатель его надежности. Об этом в эксклюзивном интервью для 5-tv.ru рассказал психолог Александр Шахов.

Эксперт уверен, что, выбирая партнера по деньгам, женщина думает отнюдь не о себе. Все гораздо сложнее и глубже. Она уже мысленно строит с ним семью и оценивает риски. И настоящий мужчина это понимает, знает, принимает.

«Прежде всего мужчины понимают, что женщина думает не о себе, не о своих туфельках в первую очередь. <…> Женщина должна убедиться, что живет в безопасной пещере, где есть уютная занавеска на входе, где тепло и есть еда, потому что она инстинктивно думает о семье, о детях», — говорит собеседник.

Есть и еще один важный момент, по словам психолога. Если партнер по-настоящему любит девушку, он будет работать ради нее на износ. Главное, чтобы она ни в чем не нуждалась. И если надо, горы свернет. И это будет за счастье. Именно так работают мужские инстинкты.

«Настоящий мужчина чувствует, что для любимой женщины не жалко никаких денег. Если они любят женщину, они будут работать на трех работах, лишь бы удержать. Вы скажете, что меркантильные женщины так думают — нет, я так не считаю», — говорит Шахов.

При этом мужчина не перестанет тратиться на женщину, даже если страсть в отношениях утихнет. Там, где высокие чувства, после страсти остается еще целый багаж сокровищ для второй половинки: уважение, интерес, понимание. Ему хочется с ней встретить утро, обсудить любимую книгу и вместе проводить самый красивый за лето заказ. А еще вместе поесть мороженое и посмотреть новый сериал. А страсть она такая — сегодня есть, завтра нет. А послезавтра тестостерон снова зашкаливает. Настоящая же любовь любит стабильность и с годами только крепнет.

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