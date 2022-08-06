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Смерть в «подарок»: под Новосибирском школьница зарезала мать в день ее рождения

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Никита Кротов
Никита Кротов 373

Жительница Новосибирской области убила свою мать в ее день рождения

Смерть в «подарок»: под Новосибирском школьница зарезала мать в день ее рождения

Фото: www.globallookpress.com / Paul W. Brian / CHROMORANGE

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Знакомые задержанной девушки говорят противоречивые вещи о ее отношениях с родственницей. Кому верить и кого судить?

Школьница убила собственную мать в день ее рождения под Новосибирском. Все произошло в Бердске. По данным следствия, девочка-подросток накинулась на родственницу с ножом в конце июля. В результате нападения виновница торжества скончалась. Задержанная дает показания.

Знакомые подростка рассказали о ней, как о личности. По их словам, знакомства ей давались тяжело. Она общалась буквально с двумя-тремя людьми.

«Она тихоня, в классе особо ни с кем не дружила. Но у нас с ней были нормальные отношения», — приводит комментарий одной из девочек KP.RU.

Сверстница не знала, что у задержанной были какие-то проблемы с мамой. Убитую знали, как «чудесного человека». Более того, сам ребенок на нее никогда не жаловался.

«По крайней мере я такого не слышала», — поясняет собеседница издания.

Однако другие люди характеризуют семью как неблагополучную. В частности говорится, что жертва злоупотребляла алкоголем и, по словам комментаторов в соцсетях, «к дочери относилась как к грязи». Также известно, что у подростка были проблемы неврологического характера. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Подмосковье расследуют жуткое убийство супругов-пенсионеров.

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