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На замглавы администрации Новой Каховки Гура совершили покушение

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист 26

По имеющимся данным, чиновник находится в тяжелом состоянии.

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Заместитель главы администрации Новой Каховки Виталий Гур пострадал в результате покушения. Как сообщил источник РИА Новости, ЧП произошло возле дома чиновника.

По имеющимся данным, неизвестные стреляли в Гура из пистолета Макарова. Это выяснилось после осмотра места происшествия — там нашли характерные гильзы.

Информатор СМИ отметил, что Виталий Гур получил серьезные ранения. В настоящий момент ему оказывают всю необходимую помощь. Состояние мужчины оценивается как тяжелое. Сейчас решается вопрос о транспортировке чиновника для дальнейшего лечения в Крым.

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