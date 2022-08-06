Цена материнства: недавно родившая Медведева показала свою внешность без прикрас

Звезда Comedy Woman призвала не верить красивым фото в социальной сети новоиспеченных мам. Ведь появление в семье нового человека заметно меняет не только жизнь родителей, но и их внешность.

Ставшая в конце июля в третий раз мамой Наталия Медведева привыкает к статусу многодетной. Она не стала скрывать от публики изменившуюся внешность и в социальной сети показала, как выглядит сейчас на самом деле после нескольких бессонных ночей с новорожденным.

«Все кто рыдает, выгребает, смеется, потом устраивает истерику, орет и снова счастлив до безумия, а потом на дне без эмоциональных сил… Я с вами!» — подписала фото Медведева.

Медведева показала, как выглядит после третьих родов. Instagram* / natalymedvedeva

На опубликованных фото она показала, как, наверняка, многие мамы представляют себе свою внешность сразу после родов. Они ожидают улыбку на лице, радость в глазах, опрятный внешний вид, но на деле все оказывается иначе. Лицо Медведевой после бессонных ночей отекло, появились глубокие морщины, а глаза еле открываются.

«Мамочки, не верьте фото и постам, где все такие феи с прическами, с бокалами и книгой. И ребенок такой в пушистой люльке с рюшами как кукла», — добавила звезда Comedy Woman.

К слову, артистка до последнего момента скрывала свое интересное положение. Да и сейчас знаменитость не спешит делиться подробностями о важном событии в личной жизни. Поклонники так и не знают, мальчика или девочку Медведева родила. Известно лишь, что это третий ребенок в семье знаменитости. Всех детей она родила от Александра Коптелема, бывшего капитана команды КВН «СТЭПиКО». С ним актриса в браке с 2012 года.

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