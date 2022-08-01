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Не скрывая от публики: звезда «Кухни» Мария Луговая родила дочь Сергею Лавыгину

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 100

Звезда «Кухни» Мария Луговая родила дочь Сергею Лавыгину

Не скрывая от публики: звезда «Кухни» Мария Луговая родила дочь Сергею Лавыгину

Фото: Instagram* / mariaheartbeat

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Для актрисы новорожденный малыш — первенец, для ее мужа — второй ребенок.

В семье актрисы Марии Луговой и Сергея Лавыгина радостное событие. В последний день июля знаменитость родила дочку. Первый трогательный снимок новорожденной звезда сериала «Кухня» поспешил опубликовать в социальной сети.

«Марта. 31.07.22», — кратко подписал фото маленькой пяточки дочери Лавыгин.

Как себя чувствует новоиспеченная мама, с каким ростом и весом родилась малышка, актер рассказывать не стал. И пока поклонники с нетерпением ждут, когда же Луговая сама выйдет на связь и расскажет больше подробностей, они забросали звездное семейство поздравлениями с прибавлением и теплыми пожеланиями здоровья дочери.

У Сергея Лавыгина и Марии Луговой родилась дочка; Instagram* / sergeylavygin

К слову, Луговая и Лавыгин в браке с 2020 года. Пара не стала устраивать пышное торжество, пригласив лишь самых близких. До этого актриса официально замужем не была, а вот ее супруг состоял в отношениях с коллегой Анной Бегуновой. В 2016 году она подарила ему первенца — сына Федора.

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* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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