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Как бессмертный хит Алены Апиной оказался пророческим и унес жизнь автора

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Карина Свидригайлова
Карина Свидригайлова Райтер редакции сайта Пятого канала 752

Бессмертный хит Алены Апиной оказался пророческим и унес жизнь автора

Как бессмертный хит Алены Апиной оказался пророческим и унес жизнь автора

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

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Строчки звездной песни стали судьбоносными для исполнительницы и ее многолетнего брака, а создатель композиции внезапно скоропостижно погиб. Причину трагедии так и не узнали.

Российская певица Алена Апина в 90-е с затаенной грустью в глазах пела не стареющий до сих пор хит «Узелки». Над созданием этой композиции работали поэт и создатель группы «Лесоповал» Михаил Танич, а также солист этой группы, композитор Сергей Коржуков. Когда композицию показали Лапиной, она была уверена — это песня ее, поняла с первых звуков.

Беда пришла откуда не ждали

В 1995 году «Узелки» были удостоены награды — лауреат фестиваля «Песня года», что закономерно. Однако автор музыки Сергей Коржуков не застал этого триумфального момента. 20 июля 1994 года она был найден мертвым под окнами высотки, в которой жил. Впоследствии судмедэксперты установили, что смерть наступила из-за разрыва аорты вследствие падения с 15 этажа. В чем причина гибели музыканта — неизвестно. По одной из версий — несчастный случай, по другой — самостоятельно принятое решение, хотя объективных причин для этого родные не видели, пишет KP.RU.

Строки песни «Все у нас связалось в узелки тугие. У меня проблемы, у тебя — другие» стали пророческими для самой певицы. В 90-х Апина была замужем за продюсером Александром Иратовым. Параллельно с выступлениями исполнительница боролась за счастье материнства — лечение от бесплодия были безрезультатны. В конце концов было решение воспользоваться суррогатным материнством и спустя восемь лет брака, в 2001 году в их паре появилась дочь Ксения, однако еще через 16 лет пара внезапно заявила о разводе.

Через некоторое время Апина призналась, что долго готовилась к этому шагу, так как любовь между супругами исчерпала себя, а сожительство перешло исключительно в «постоянное соперничество». Также в кулуарах ходили слухи, о неверности Иратова.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Алена Апина откровенно рассказала о своих пластических операциях! Почему артистка решила лечь под нож хирурга? Что за процедуры сделала певица? Как сейчас живет звезда 90-х? Чем занимается ее дочь, которую родила суррогатная мать? Из-за чего Апина недавно угодила в больницу, и почему она практически никогда не дает интервью.

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