Чей Боуз опубликовал сообщение о ситуации вокруг украинского лидера.
Фото: Reuters/Caitlin Ochs
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Ирландский журналист заявил о сложном положении Зеленского
Ирландский журналист Чей Боуз заявил, что президент Украины Владимир Зеленский осознает сложность своего положения. Об этом он написал в социальной сети X (бывший Twitter).
«В глубине души Зеленский знает, что обречен», — говорится в публикации журналиста.
Ранее в тот же день американский журналист Такер Карлсон в своих высказываниях назвал Зеленского «безумцем и тираном». По его мнению, продолжение деятельности украинского лидера связано с поддержкой со стороны США, включая предоставление информации о целях Вооруженным силам Украины.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала высказывания Владимира Зеленского о возможных переговорах.
Дипломат заявила, что риторика главы киевского режима не соответствует заявлениям о готовности участвовать в мирном диалоге. Поводом для ее комментария стали слова Зеленского о возможном визите в Москву для переговоров.
Также Захарова высказалась о политическом пути Зеленского и заявила, что он не стал тем политиком, на которого, по ее словам, рассчитывали зарубежные партнеры Украины.
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