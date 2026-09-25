«Знает, что обречен»: ирландский журналист сделал заявление о Зеленском

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 30 0

Чей Боуз опубликовал сообщение о ситуации вокруг украинского лидера.

Ирландский журналист Чей Боуз высказался о Зеленском

Фото: Reuters/Caitlin Ochs

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Ирландский журналист заявил о сложном положении Зеленского

Ирландский журналист Чей Боуз заявил, что президент Украины Владимир Зеленский осознает сложность своего положения. Об этом он написал в социальной сети X (бывший Twitter).

«В глубине души Зеленский знает, что обречен», — говорится в публикации журналиста.

Ранее в тот же день американский журналист Такер Карлсон в своих высказываниях назвал Зеленского «безумцем и тираном». По его мнению, продолжение деятельности украинского лидера связано с поддержкой со стороны США, включая предоставление информации о целях Вооруженным силам Украины.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала высказывания Владимира Зеленского о возможных переговорах.

Дипломат заявила, что риторика главы киевского режима не соответствует заявлениям о готовности участвовать в мирном диалоге. Поводом для ее комментария стали слова Зеленского о возможном визите в Москву для переговоров.

Также Захарова высказалась о политическом пути Зеленского и заявила, что он не стал тем политиком, на которого, по ее словам, рассчитывали зарубежные партнеры Украины.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+12° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 83%
84.34
-0.57 95.87
-1.02
Дикая и мудрая магия: какой ведьминской силой вы обладаете по дате рожден...

Последние новости

22:38
Будет ли концерт в Петербурге? Беглов сделал заявление о выступлении Канье Уэста
22:29
«На все органы и ткани»: как отказ и переизбыток сахара влияют на здоровье
22:20
Путин: отношения России и США сегодня практически сведены к нулю
22:10
Трамп призвал Зеленского встретиться с Путиным в Москве
21:57
Захарова назвала лицемерием отказ украинской делегации слушать Лаврова в ООН
21:44
«Знает, что обречен»: ирландский журналист сделал заявление о Зеленском

Сейчас читают

Товары одной категории россияне скупают на маркетплейсах
«Снял» в сауне? Самойлова раскрыла тайну компрометирующего фото с Джиганом
«Худеющий кошелек Галкиных*»: в семье юмориста судебные разбирательства
Что такое цифровой рубль и чем он отличается от криптовалюты и наличных: простое объяснение

Интересные материалы

Гороскоп на деньги сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
Любовный гороскоп на сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на сентябрь 2026 — видео
Что такое цифровой рубль: как пользоваться, зачем нужен