Захарова назвала лицемерием отказ украинской делегации слушать Лаврова в ООН

Отказ украинской делегации слушать выступление главы МИД РФ Сергея Лаврова на заседании Совета Безопасности ООН — это лицемерие. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в беседе с 5-tv.ru, комментируя ситуацию, когда представители киевского режима во время речи министра о нацизме на Украине и положении русского языка надели наушники.

«Это свидетельство того, о чем говорит наша страна, президент России, министр иностранных дел, наши общественные деятели. Вот об этом чудовищном лицемерии», — сказала Захарова.

По словам дипломата, представители Киева делают вид, что не понимают русский язык, хотя прекрасно владеют им. Захарова также обратила внимание на главу киевского режима Владимира Зеленского, который разговаривает по-русски даже в коридорах штаб-квартиры ООН.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Мария Захарова прокомментировала высказывания Владимира Зеленского о готовности приехать в Москву для переговоров «на ракете». Дипломат заявила, что подобная риторика несоответствует заявлениям о намерении участвовать в мирном диалоге, а также назвала главу киевского режима «расчеловеченным персонажем».

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