Путин и Беглов обсудили будущее Санкт-Петербурга

Президент России Владимир Путин провел встречу с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым, на которой стороны обсудили развитие города. Об этом 25 сентября сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

По его словам, в ходе беседы глава государства и губернатор рассмотрели вопросы социально-экономической ситуации в городе федерального значения.

В этот же день Владимир Путин посетил Мариинский театр, где выступил на пленарном заседании Форума объединенных культур.

Предыдущая встреча президента с Александром Бегловым состоялась 27 апреля. Тогда губернатор рассказывал о развитии городской инфраструктуры, включая строительство пяти разводных мостов и расширение транспортной системы Петербурга. Также глава города сообщал об открытии фонтана, посвященного 40-летию ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент России Владимир Путин рассказал о готовности передавать другим странам опыт реализации программы «Пушкинская карта».

Глава государства отметил, что цифровая модель проекта может быть адаптирована для использования за рубежом. Программа помогает молодым людям от 14 до 22 лет посещать учреждения культуры за счет государственной поддержки.

Путин также подчеркнул, что проект позволяет школьникам и студентам знакомиться с культурными объектами через личный опыт.

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