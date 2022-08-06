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Суши-индустрия в Японии оказалась на грани кризиса из-за антироссийских санкций

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист 60

Иностранные аналитики не перестают возмущаться: не лучше ли дружить с Россией, чем терять ценные ресурсы?

Суши-индустрия в Японии оказалась на грани кризиса из-за антироссийских санкций

Фото: www.globallookpress.com / fotototo, via www.imago-images.d

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Антироссийские санкции больно бьют по всем, кто их поддерживает — такова суровая реальность. Вот и суши-индустрия в Японии оказалась на грани коллапса. Аналитики национального издания Yahoo News Japan раскрыли детали происходящего.

Эксперты заметили, что агрессивная политика, которой вслед за США стали придерживаться власти Японии, привела к серьезному подорожанию рыбы и других морепродуктов, необходимых для изготовления суши. Речь идет, в частности, об икре лосося.

«Из-за украинского кризиса и высоких цен на нефть произошел резкий скачок стоимости на все продукты питания. Само собой разумеется, что это явление коснулось и столь популярного блюда суши», — подчеркивают японцы.

Аналитики также уточнили, что подавляющее количество ресторанов суши в стране заказывало рыбу в Норвегии, а ее импорт был возможет только через Россию. Как сейчас экономить средства на ввозе морепродуктов, японцы не понимают и боятся, что с национальном блюдом будут серьезные проблемы.

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