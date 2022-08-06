Самые яркие события в ходе спецоперации ВС РФ по защите жителей Донбасса

Девушка-подросток вылетела из кресла аттракциона в Орле и умерла

|
Карина Свидригайлова
Карина Свидригайлова Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 73

Несчастную доставили в больницу с сотрясением мозга, черепно-мозговой травмой, а также тупой травмой живота. К сожалению, спасти ее не удалось.

Девушка-подросток вылетела из кресла аттракциона в Орле и умерла

Фото: © РИА Новости / Андрей Соломонов

Читайте нас в: Дзен Яндекс.Новости

Несовершеннолетняя вылетела из кресла аттракциона в городском парке культуры и отдыха в Орле, вследствие чего погибла. Об этом 5-tv.ru сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Известно, что несчастной было 17 лет. Ее с травмами доставили в детскую больницу. Причина инцидента неизвестна. Эксплуатация аттракциона приостановлена, начата проверка, по результатам которой будут приняты меры прокурорского реагирования.

«Прокуратурой Орловской области организована проверка по факту падения 06.08.2022 несовершеннолетнего с аттракциона в МАУК „Городской парк культуры и отдыха“ в г. Орле. В результате ребенок получил травмы, от которых скончался в больнице», — сказано в сообщении прокуратуры по Орловской области.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что аттракционы — это не только веселье, но и огромный риск. Еще один случай, подтверждающий это, произошел в Нижнем Новгороде. Две девочки получили травмы в зоопарке «Лимпопо» на аттракционе «Бумеранг».

+31° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 38%
60.37
0.11 61.36
0.27
Рунический гороскоп на неделю с 8 по 14 августа для всех знаков зодиака

Последние новости

22:29
Экс-разведчик США Риттер предрек Зеленскому трагический конец
22:10
Пресняков об ухудшении отношений у сына Никиты с ним и Пугачевой: «Он отдаляется»
21:51
Девушка-подросток вылетела из кресла аттракциона в Орле и умерла
21:34
Дерматолог рассказала, какие болезни могут появится от полотенец
21:17
Будет хуже Хиросимы: что ждет человечество после ядерного удара
21:02
Стрелял из пистолета-пулемета: в Москве задержали преступника спустя 26 лет после убийства

Сейчас читают

Диетолог Соломатина: пиво в жару обезвоживает и вредит организму
«Наших ребят калеками возвращают»: боец ДНР рассекретил бесчеловечные пытки националистов
Потеряла ребенка на съемках и не стала мамой к своим 50: что случилось с актрисой Колгановой
Какие изменения ждут россиян в августе 2022 года

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Звезда Битвы экстрасенсов рассказала о грядущем 2022 годе
Для кого 2022-й станет переломным годом
Гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака
Китайский гороскоп для всех знаков на 2022 год