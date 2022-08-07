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«Мощно!» — недавно родившая жена Гуфа показала ягодицы в полупрозрачных лосинах

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 80

Недавно родившая жена Гуфа показала ягодицы в полупрозрачных лосинах

Фото, видео: Instagram* / yuliyakorolevaa

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Беременность является трудоемким процессом, который напрямую влияет на здоровье и внешность будущей мамы. Однако, знаменитость разрушила все стереотипы.

Супруга знаменитого российского репера Алексея Долматова, больше известного как Гуф, вернулась в потрясающую форму после недавних родов. Еще этой весной Юлия Королева осчастливила музыканта маленькой наследницей, а уже сегодня порадовала поклонников пикантным видео в личном блоге.

На этот раз звезда опубликовала момент своей домашней тренировки, где лежит на коврике для йоги и старательно выполняет упражнение. Камера находилась сзади, засняв пятую точку жены Гуфа в полупрозрачных лосинах. Подтянутые ягодицы, спина и ноги пришлись по душе подписчикам и те осыпали молодую маму комплиментами в комментариях.

«Мощно!»

«Молоко в голову бьет»;

«Мамасита», — написали поклонники.

Несмотря на быстрое возвращение в форму, рождение ребенка оказалось очень непростым для супруги Гуфа. Девушка признавалась, что даже подумать не могла, насколько сильную боль ей предстоит перенести. Процесс родов она охарактеризовала как невыносимые муки.

Для 42-летнего Алексея Долматова недавно появившаяся на свет дочка стала вторым ребенком. У него также есть сын Сами от бывшей жены Айзы-Лилуны Хамзатовны Ай. Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Айза полностью разделась перед камерой и выложила пикантное видео в сети.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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