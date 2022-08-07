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Журналиста из России Асламову задержали в Косово по обвинению в шпионаже

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Игорь Рязов
Игорь Рязов Игорь Рязов Вконтакте 31

Власти самопровозглашенного образования не стали приводить фактов, которые бы указывали на вину сотрудницы российского СМИ. Считают, что ее гражданства вполне достаточно для обвинений.

Журналиста из России Асламову задержали в Косово по обвинению в шпионаже

Фото: REUTERS

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Журналиста из России Дарью Асламову задержали в самопровозглашенном Косово при попытке въезда в регион по обвинению в шпионаже. Об этом сообщил глава МВД образования Джеляль Швецла.

«Сегодня на КПП на севере задержали Дарью Асламову. Несколько стран доказали, что она занималась шпионажем для российской военной разведки и что она действовала под видом журналиста», — написал министр в соцсетях.

Глава МВД не привел конкретных фактов и заявлений, которые указывали бы на вину Дарьи Асламовой. Из его слов следует, что сама попытка российского журналиста въехать в Косово «ясно доказывает русские связи, которые подключила Сербия с целью дестабилизации».

«Сейчас она задержана и останется под наблюдением правоохранителей до выяснения ее намерений», — подытожил Швецла.

В издании «Комсомольская правда», где работает Асламова, рассказали о приезде журналиста в Сербию по заданию редакции. Она должна была подготовить специальный репортаж после очередного обострения в самопровозглашенном Косово.

Дарья Асламова, спецкор «Комсомольской Правды».Дарья Асламова, спецкор «Комсомольской Правды». Фото: Facebook* / daria.aslamova.official

В материале отмечается, что российская сторона пока официально не получала сведений о задержании Дарьи Асламовой и ее текущем местонахождении.

Эскалация на границе Сербии и Косово произошла в конце июля, после того как косовоалбанские власти потребовали у проживающих в северной части Косово и Метохии сербов перерегистрировать сербские номерные знаки на автомобилях и документы. Корреспондент «Известий» Николай Иванов побывал на месте и убедился: все похоже на то, что ситуацию намеренно пытается дестабилизировать Запад для наказания союзника России в Европе.

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