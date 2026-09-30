«Змей-искуситель»: жена Мота призналась, чем соблазняет мужа

|
Виктория Федорова
Виктория Федорова Журналист Эксклюзив 159 0

Мария Мельникова призналась, что ей приходится уговаривать мужа съесть десерт.

Фото, видео: www.globallookpress.com/Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Жена Мота рассказала о питании мужа и сына

Жена рэпера Мота Мария Мельникова рассказала о пищевых привычках мужа и сына Соломона. По словам танцовщицы, супруг равнодушно относится к сладкому, поэтому ей приходится буквально уговаривать его разделить с ней десерт.  Об этом она сообщила корреспонденту 5-tv.ru на «Плавно Премия».

«Он меня крайне в этом плане огорчает, потому что он совершенно не кушает сладкое. Ему абсолютно на него все равно. И я наоборот, как змей-искуситель, всегда в ресторане: "Я ем сладкое и ты должен меня поддержать. Без тебя я его не съем“», — пошутила Мельникова.

При этом, как призналась девушка, муж и без специальных ограничений предпочитает питаться довольно просто. А вот сын пары придерживается правильного питания благодаря артистке. Мельникова назвала себя «строгорежимной» мамой.

Сама супруга исполнителя раньше много готовила и получала от этого удовольствие, но со временем из-за плотного графика на кухню стало оставаться меньше времени. Сейчас Мельникова решила освоить новое блюдо — она хочет научиться вкусно готовить шарлотку.

Среди своих главных домашних блюд она назвала куриные котлеты и курицу в сливочном соусе. Именно их, по словам Мельниковой, она раньше готовила Моту практически постоянно. Постепенно супруги начали расширять семейное меню, однако сама Мария считает его довольно скудным.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Мария Мельникова любит пробовать блюда разных кухонь, но особенно ей нравится есть сладости.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС

+12° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 83%
83.56
-0.87 94.88
-1.18
Планеты вступили в заговор: гороскоп для всех знаков зодиака на октябрь 2...

Последние новости

23:32
«Я не заметная?» — певица Чиковани рассказала о странном поведении Джигана
23:21
Подозреваемым в убийстве россиян в Таиланде предъявили обвинения
23:07
Авиакомпания Flydubai приостановит рейсы в Израиль и обратно после ЧП на борту
22:45
«Змей-искуситель»: жена Мота призналась, чем соблазняет мужа
22:16
«Разнеси там все!» — Бузова вспомнила первую встречу с Надеждой Бабкиной
22:03
Правительство внесло в Госдуму проект бюджета на 2027–2029 годы

Сейчас читают

Американских экспертов по вооружению озадачили «Ивы» из России
Некоторым россиянам повысят зарплату, а некоторым — пенсию: все изменения с 1 октября
Утонула в цветах: как выглядит могила Сергея Соседова

Интересные материалы

Гороскоп на деньги сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
Любовный гороскоп на сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на сентябрь 2026 — видео
Самолет Flydubai драка — последние новости и видео сегодня