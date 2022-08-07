Зеленский утвердил новую награду с похожим на свастику дизайном

Владимир Зеленский утвердил новую награду «За оборону Украины». Многие пользователи сети нашли в дизайне медали элементы свастики.

На новой медали с одной стороны надпись «За оборону Украины», с другой четыре перекрещенных меча, которые образовывают крест. На нем располагается герб Украины. Такой дизайн натолкнул интернет-пользователей на схожесть с фашистской свастикой, символ же страны — пикирующий сокол — еще больше подтверждает мысли.

Медаль «За оборону Украины». president.gov.ua

Медалями планируют награждать военнослужащих, работников ВСУ, разведки, принимавших участие в осуществлении мер, необходимых для обеспечения обороны страны и гражданским лицам, внесшим весомый вклад в укрепление обороны Украины.

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