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Зеленский утвердил новую награду с похожим на свастику дизайном

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 34

Медали планируют вручать сотрудникам Вооруженных сила Украины и сотрудникам разведки, принимавшим участие «в осуществлении мер, необходимых для обеспечения обороны Украины».

Зеленский утвердил новую награду с похожим на свастику дизайном

Фото: Instagram* / zelenskiy_official

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Владимир Зеленский утвердил новую награду «За оборону Украины». Многие пользователи сети нашли в дизайне медали элементы свастики.

На новой медали с одной стороны надпись «За оборону Украины», с другой четыре перекрещенных меча, которые образовывают крест. На нем располагается герб Украины. Такой дизайн натолкнул интернет-пользователей на схожесть с фашистской свастикой, символ же страны — пикирующий сокол — еще больше подтверждает мысли.

 

Медаль «За оборону Украины»Медаль «За оборону Украины». president.gov.ua

Медалями планируют награждать военнослужащих, работников ВСУ, разведки, принимавших участие в осуществлении мер, необходимых для обеспечения обороны страны и гражданским лицам, внесшим весомый вклад в укрепление обороны Украины.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему весь мир стал отворачиваться от Владимира Зеленского.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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