Восемь человек заблокированы в коллекторном колодце московского Люблино
| Происшествия Эксклюзив 132
Экстренным службам удалось достать троих.
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Константин Кокошкин
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Восемь человек заблокированы в коллекторном колодце московского Люблино. По данным 5-tv.ru, к этой минуте экстренным службам удалось достать троих. Еще пятеро находятся под землей.
Обстоятельства произошедшего уточняются.
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