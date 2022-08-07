Видео с места работы спасателей по поиску людей в коллекторе московского Люблино
По последним данным, на поверхность удалось вытащить троих из восьми оказавшихся на глубине людей.
Фото, видео: 5-tv.ru
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В распоряжении 5-tv.ru оказалось видео с места работы спасателей по поиску людей в коллекторе московского Люблино. По последним данным, на поверхность удалось вытащить троих из восьми оказавшихся на глубине людей. Об их состоянии пока ничего не сообщается, как и о причинах произошедшего.
На месте работают столичные экстренные службы.
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