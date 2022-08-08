Самый верный путь: как подсознание может помочь в выборе профессии

Важнейшие в жизни решения человек принимает на основе опыта, с которым столкнулся до трех лет, рассказала психолог. Давние установки и убеждения остаются с нами на всю жизнь.

Если сознание человека отвечает за логику, знания и мыслительный процесс, то подсознание контролирует до 96% нашей жизни. А в нашей власти лишь оставшиеся 4%. Оно как компьютер — узнав что-то однажды и столкнувшись с подобным вновь, предложит готовый вариант решения. В эксклюзивном интервью 5-tv.ru психолог и невролог Эрстея Дэйс рассказала, как подсознание может помочь при выборе будущей профессии.

Наверняка, спрашивая ребенка о том, кем хочет быть в будущем, тот дает конкретный ответ. Однако с годами решение либо меняется, либо принять его становится все труднее. Чаще всего вопрос выбора профессии настигает человека ближе к окончанию школы или университета. Каждый отталкивается от своих ощущений или советуется с близкими, искренне веря — выбор он сейчас делает осознанно.

«Но тайный мир подсознания еще в детстве сделал выбор за человека. Вернее, человек сам принял решение, кем быть и в какой сфере работать. Со временем принятые решения уходят на подсознание как установки и убеждения — семейные, социальные и культурные. Затем они как неведомые силы начинают вести нас по выбранному пути», — объяснила специалист.

Эти установки и убеждения основываются на предписанном плане жизни. Тот в свою очередь базируется на детских решениях и родительских указаниях. Еще больше утверждаются они с годами, сильнее погружая человека в следование плану жизни.

«Основные сценарные решения принимаются до трех лет и уходят в подсознание. Многие сценарии имеют наследственный характер и были переданы по поколению. Родовая, так сказать, программа», — добавила Дэйс.

Понять и осознать истинный сценарий в вопросе выбора профессии человеку достаточно сложно. А чтобы его изменить, необходимо нырнуть в подсознание. После выявления того самого правильного для вас решения необходимо принять новое.

«Новое решение, заключающееся в свободном выборе сферы деятельности вне зависимости от мнения родителей и социума. В этом случае подсознательная часть психики приходит на помощь в улучшении жизненной ситуации, направляя ресурсы нового решения на исполнение задуманного», — добавила врач.

А достигнув задуманного, жизнь наполнится счастьем, таланты человека будут раскрыты, а новая работа будет лишь в удовольствие.

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