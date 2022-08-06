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Психолог рассказал, как изменения во внешности могут влиять на сексуальную жизнь

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Алиса Старжевская
Алиса Старжевская Алиса Старжевская Журналист 21

Психолог Фомин предупредил о риске снижения либидо из-за болезней или набора веса

Психолог рассказал, как изменения во внешности могут влиять на сексуальную жизнь

Фото: www.globallookpress.com / Bill Bachmann

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Изменения во внешности партнера могут негативно повлиять на сексуальную жизнь.

Лишние килограммы, различные операции или же обыкновенное изменение цвета волос способны повлиять на сексуальное влечение человека.

Когда человек переживает определенного рода метаморфозы, не только его партнеру, но и ему самому требуется время, чтобы привыкнуть к новому образу, считает врач-психотерапевт, кандидат медицинских наук Евгений Фомин.

«Это объясняется тем, что такого рода изменения находятся не под контролем человека, что заставляет его думать о себе в негативном свете», — сказал специалист.

По его словам, наличие болезней также способно негативно влиять на либидо. А еще на психологическое воздействие партнера могут оказать влияние заболевания человека, которые влекут за собой изменения во внешнем виде. С возрастом тело тоже претерпевает изменения, из-за которых человек может испытывать дискомфорт, говорит Фомин.

Однако по мнению врача, внешние изменения могут оказывать не только негативное влияние на сексуальную жизнь партнеров. Если изменения спланированы, то человеку проще их воспринимать, потому что он заранее настраивает себя на результат.

Кроме того, специалист отметил, что факторы, которые могут подавлять сексуальное желание, различаются для каждого человека.

«Все зависит от вкуса человека и от того, насколько сильными были изменения», — подытожил он в беседе с «Вечерней Москвой».

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