У россиян пропало желание работать в иностранных компаниях

Многие передумали строить карьеру на зарубежных предприятиях после массового исхода брендов из РФ. Тогда многих сократили или отправили в неоплачиваемый отпуск.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Konstantin Kokoshkin; 5-tv.ru

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Россияне не хотят рисковать и предпочитают работать на отечественных работодателей! Как пишут «Известия», более перспективной карьеру в иностранной компании считают менее 10% сотрудников.

Предпочтения соискателей изменились после массового исхода зарубежного бизнеса из России. Иностранные организации не дают четкого ответа на вопрос о дальнейшем развитии. И работники справедливо опасаются сокращения или отправки в отпуск за свой счет.

Количество вакансий от американских и европейских IT-компаний также существенно сократилось. Раньше они с удовольствием нанимали россиян на удаленную работу. Но сейчас появились проблемы с программным обеспечением и переводом зарплаты.

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