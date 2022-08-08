В России набирает популярность туризм на автодомах: какие у них плюсы и минусы

Россияне в последнее время предпочитают теплым странам — автодома. Это автономные гостиничные номера на колесах. В кузове — все, что необходимо: от душа до кухни. А за окном периодически попадаются такие виды, которых в обычной поездке днем с огнем не сыщешь. Корреспондент «Известий» Линар Гинатуллин о романтике кемпер-путешествий.

Уровень масла в норме, агрегаты исправны, бак полон — автодом Андрея готов к поездке. Впереди долгий путь в Мурманскую область. Первая точка — горный массив Хибины на Кольском полуострове. Там его уже ждет семья и друзья, которые уехали неделей раньше.

«Я уже подъеду, мы поживем немного в автодоме, а потом поедем путешествовать на озера», — рассказал турист Андрей Блохин.

Плюсы туризма на автодоме

Автодом — это, пожалуй, лучший способ для поездки на отдых с семьей. Он полностью автономен. Помимо красивого вида из окна, здесь есть все необходимое. А именно: большая рабочая зона; собственная кухня с раковиной и газовой плитой; несколько спальных мест. Самое главное — душевая кабина и туалет. Но пользоваться всеми этими удобствами можно только на стоянке. Во время движения пассажир должен сидеть в кресле и быть пристегнутым.

В управлении такой автодом прост как обычная легковушка. Главное — привыкнуть к габаритам говорит Андрей. Права категории B, навигатор и можно свободно ехать в любую сторону, наслаждаясь красотами природы.

«Ты едешь туда, куда ты хочешь. Иногда можно приехать куда-нибудь на юг и не застать хорошую погоду, но ты можешь быстренько собраться и поехать за 200 километров от этого места. И там будет хорошая погода», — объяснил Андрей Блохин.

Минусы туризма на автодоме

Правда, такая свобода передвижения обойдется гораздо дороже привычного нам отдыха в гостинице, если сравнить девятидневный отдых семьи из четырех человек где-нибудь на Черном море.

Семь ночей в отеле с питанием стоят в среднем 80 тысяч рублей. Плюс двое суток на поезд: билеты туда-обратно — 40 тысяч. А аренда автодома в сутки — 20 тысяч. Умножаем на девять — уже 180. Еще нужно добавить расходы бензин, платные дороги и еду. Выходит почти в два раза дороже.

Несмотря на все минусы дороговизны, культура путешествий на домах на колесах в России развивается. Романтика большой дороги и свободы перемещения захватывает все больше людей.

Что рассказывают путешествующие на автодомах

Павел Тарасов продал дом в Рязани, купил автодом и вот уже полтора года с семьей путешествует по России.

«Зачем? Мы очень любим путешествовать и смотреть новые места», — объяснил свое решение автотурист Павел Тарасов.

А Денис и Мария переделали свой старенький микроавтобус в кэмпер. Работают удаленно и свободно путешествуют с маленькой дочкой. Даже если машина подводит, легко находят выход из ситуации.

«Износили ступичные подшипники неожиданно — мы поменяли их на парковке перед магазином, где их и купили», — рассказал Денис Салмин.

Каждый из путешествующих на автодомах встречается с основной проблемой — в России очень мало кемпингов для ночевок. Это места, где можно зарядить аккумуляторы, слить бытовые отходы и пополнить запасы воды.

«У большинства русских автодомщиков-путешественников еще и дома самостоятельно переделаны. У них большой запас автономности. Например, мы ни разу нигде не подключались к электричеству. У нас есть панели. С водой — то же», — рассказал автотурист Алексей.

Но все же оборудованных стоянок с каждым годом становится больше. Пока они появляются возле крупных городов, в планах строить их и на федеральных трассах. Как раз эту проблему в эти дни обсуждают на туристическом форуме «Путешествуй» в Москве. Так что, возможно, уже скоро на дорогах будут выстраиваться пробки из автодомов.