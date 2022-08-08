Самые яркие события в ходе спецоперации ВС РФ по защите жителей Донбасса

Handelsblatt: Европа отбирает газ у развивающихся стран ради отказа от российского

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Никита Кротов
Никита Кротов 37

Немецкий обозреватель Матиас Пир считает, что Евросоюз своими действиями наносит вред другим людям.

Handelsblatt: Европа отбирает газ у развивающихся стран ради отказа от российского

Фото: www.globallookpress.com / ALEXEY BYCHKOV

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Европа отбирает газ у развивающихся стран ради отказа от российского. Такое мнение выразил обозреватель издания Handelsblatt Матиас Пир. Журналист отметил проблемы с электроснабжением у Бангладеша и Пакистана.

«Евросоюз не должен решать свои энергетические проблемы за счет стран глобального Юга», — говорится в материале.

Автор также подчеркнул, что попытки Европы заменить российское «голубое топливо» ведут к массовым потрясениям на рынках энергии, что, в свою очередь, сильно бьет по бедным государствам. Матиас Пир добавил, что если раньше значительная часть танкерного флота доставляла газ в страны Азии, то теперь все идет Европе для компенсации дефицита энергоресурсов в регионе.

По мнению аналитика, от действий Евросоюза страдают миллионы людей в развивающихся странах. Экспорт российского газа снизился после начала спецоперации в Донбассе. Российская сторона отмечала, что все дело в санкциях. В частности, из-за ограничительных мер у «Газпрома» возникли проблемы с ремонтом турбины.

Политику ЕС также раскритиковал кандидат в президенты Австрии Геральд Гросс. Он назвал действия Евросоюза в отношении российских энергоносителей «шизофренией».

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Совет Евросоюза ограничит потребление газа на 15% грядущей зимой.

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