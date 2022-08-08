Массовая стрельба с дракой в пригороде Петербурга попала на видео

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Анастасия Трибесёнкова
Анастасия Трибесёнкова Анастасия Трибесёнкова Эксклюзив 169

Известно, что в побоище участвовало около двух десятков человек.

Фото, видео: 5-tv.ru

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В распоряжении 5-tv.ru появилось видео с камер наблюдения в пригороде Петербурга Мурино, где минувшей ночью произошла массовая стрельба.

Драка с участием около десятка мужчин развернулась на Екатерининской улице. В определенный момент потасовка переросла в массовую стрельбу. Около 20 человек участвовали в побоище, что они не поделили — неизвестно

На опубликованных кадрах можно увидеть, как группа разъяренных мужчин избивает лежащего на земле человека. Неизвестного протащили по асфальту в сторону.

По факту произошедшего правоохранительными службами было возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. На данный момент ведется розыск участников стрельбы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Новосибирске задержали мужчину, который нанес 14 ударов ножом 17-летней девушке. Известно, что погибшая была в отношениях со своим убийцей, а причиной такого поступка стала ревность.

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