«Сумочку за миллионы тоже тяжело носить»: «страдания» Брухуновой подняли на смех

Татьяна Брухунова, супруга юмориста Евгения Петросяна, известна своей любовью к красивой жизни, заграничным отелям и фотографиям, от которых у простых смертных слегка сводит скулы.

Но на этот раз она решила не просто показать очередной идеальный кадр, а пожаловаться. Мол, люди думают, что она отдыхает, а на самом деле — усердно изучает каждый миллиметр этого мира во время путешествий.

Как на это отреагировали пользователи сети — в материале 5-tv.ru.

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«Путешествие — это не отпуск»

Все началось с видеообращения, в котором Татьяна решила внести ясность в понятия. По ее словам, многие люди путают отпуск и путешествие. И если первое — это отдых, то второе — настоящее испытание.

«Путешествие — это очень энергозатратное мероприятие, это когда у тебя практически каждый день новый отель. Когда ты спишь, в лучшем случае, по четыре-пять часов в сутки, когда дорога занимает десять, а иногда и более часов. И это не всегда хорошие дороги, практически всегда они плохие», — говорит она.

Особенно досталось Марокко. Брухунова соотнесла эту страну к «тяжелому, энергозатратному путешествию» и призналась, что в зоне комфорта она там не находится.

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«Я не могу сказать, что я нахожусь здесь в зоне комфорта, что у меня здесь все классно. И да, последние дни, пока мы живем в Маракеше, мы снимаем классную виллу, и здесь нам действительно удалось отдохнуть. Все предыдущее путешествие было крайне тяжелым и совершенно не имеет ничего общего со словом «отпуск», — объясняет жена комика.

Казалось бы, ну кто не устает в дороге? Перелеты, чемоданы, смена часовых поясов — все это знакомо каждому, кто хоть раз выбирался дальше собственного двора. Но есть нюанс.

Когда человек жалуется на тяготы путешествий, отправляясь в него чуть ли не каждый месяц, это выглядит, по мнению комментаторов, мягко говоря, немного странно.

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Народная «любовь» в комментариях

Реакция подписчиков оказалась предсказуемой. Люди, которые проводят отпуск на шести сотках с колорадским жуком и шашлыком, не оценили страданий супруги Петросяна. В комментариях тут же началось то, что в интернете называют «народный суд».

«Странно разделять эти вещи, ведь можно путешествовать в спокойном темпе. Похоже, она просто путает настоящий отдых с бесконечным бегом по достопримечательностям»;

«Действительно, странно. Можно ведь никуда не бежать, а лежать на пляже, пить сок и никуда не спешить. Но, видимо, если ты жена Петросяна, то лежать на пляже — это недостаточно драматично. Нужно обязательно страдать. Иначе как объяснить, что ты не просто отдыхаешь, а «путешествуешь»?

«Сумочку за несколько миллионов рублей тоже очень тяжело носить, это какая сильная рука должна быть»;

«Давайте все пожалеем ее бедную», — негодуют пользователи соцсети под постом Брухуновой.

Сумочки раздора

Впрочем, путешествия — не единственная тема, на которой Татьяна разошлась во мнениях с подписчиками. В январе 2025 года супруга Петросяна устроила настоящий разбор чужих сумок.

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Все началось с похода в кафе, где она заметила трех девушек с аксессуарами, которые сочла подделками Hermеs Birkin. По ее словам, на одной из сумок даже название бренда было написано с ошибкой.

Брухунова признала, что сумка за два миллиона рублей по карману далеко не каждой. Однако сочетание якобы люксового аксессуара с пакетом из «Пятерки» вызвало у нее недоумение. Вместо подделки она посоветовала выбрать обычную сумку.

«Не надо быть экспертом, чтобы понять, что это подделка. Блин, ну это ж срамота!» — возмущалась Татьяна.

Но урок модного этикета аудитория не оценила. Пользователи обвинили Брухунову в высокомерии и попытке попрекнуть чужим достатком. В ответ она записала еще одно обращение, назвала критиков «неандертальцами» и сообщила о массовой блокировке недовольных.

К обсуждению подключилась Екатерина Гордон. Юрист выступила в защиту женщин, которым недоступны столь дорогие покупки, и призналась: в ее гардеробе есть как оригинальные вещи, так и подделки. Тратить заработанные деньги и семейный бюджет на люксовые бренды ей жалко.

Брухунова, судя по последовавшему ответу, пересматривать свою позицию не собиралась. Позднее она опубликовала видео с отдыха и отреагировала на разгоревшуюся дискуссию:

«Говорят, в сетях какая-то помойка про меня разлилась. Эх, сочувствую я вам, ребятки, кто читает, кто пишет. А я буду кайфовать».

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