Собянин: павильон «Умный город» на ВДНХ посетили более 1,3 миллиона человек

За десять лет павильон заметно расширился, а его посетителям предлагают не только смотреть, но и взаимодействовать с экспонатами.
Фото: Telegram/Мэр Москвы Сергей Собянин/mos_sobyanin
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Более 1,3 миллиона человек посетили павильон «Умный город» на ВДНХ за десять лет его работы. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере МАКС.
За это время экспозиция выросла более чем в полтора раза. Сейчас в павильоне работают девять выставочных пространств и более 80 интерактивных экспонатов.
«Экспозиция постоянно обновляется — с момента открытия она выросла более чем в полтора раза. Представлено свыше 80 интерактивных экспонатов, рассказывающих об инновациях в транспорте, медицине, образовании и городской среде», — отметил Собянин.
Посетителям предлагают не только посмотреть на современные разработки, но и попробовать их в действии. В этом году в павильоне появился «Центр киберграмотности». Также здесь можно проследить, как менялась навигация московского метро за 91 год, и узнать, где в столице уже применяют искусственный интеллект.
Павильон стал площадкой и для образовательных мероприятий. За десять лет здесь провели более 12 тысяч бесплатных экскурсий, а также множество лекций, мастер-классов и хакатонов.
В ближайшее время несколько разделов планируют модернизировать, установить дополнительное оборудование и усовершенствовать интерактивные зоны.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в московских колледжах обновили почти 1,7 тысячи лабораторий и мастерских. В этом году учреждения среднего профессионального образования приняли рекордные 58 тысяч первокурсников.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
Читайте также
84%
Нашли ошибку?