Собянин: павильон «Умный город» на ВДНХ посетили более 1,3 миллиона человек

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Дарья Корзина
Дарья Корзина 27 0

За десять лет павильон заметно расширился, а его посетителям предлагают не только смотреть, но и взаимодействовать с экспонатами.

Умный город на ВДНХ — что известно

Фото: Telegram/Мэр Москвы Сергей Собянин/mos_sobyanin

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Более 1,3 миллиона человек посетили павильон «Умный город» на ВДНХ за десять лет его работы. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере МАКС.

За это время экспозиция выросла более чем в полтора раза. Сейчас в павильоне работают девять выставочных пространств и более 80 интерактивных экспонатов.

«Экспозиция постоянно обновляется — с момента открытия она выросла более чем в полтора раза. Представлено свыше 80 интерактивных экспонатов, рассказывающих об инновациях в транспорте, медицине, образовании и городской среде», — отметил Собянин.

Посетителям предлагают не только посмотреть на современные разработки, но и попробовать их в действии. В этом году в павильоне появился «Центр киберграмотности». Также здесь можно проследить, как менялась навигация московского метро за 91 год, и узнать, где в столице уже применяют искусственный интеллект.

Павильон стал площадкой и для образовательных мероприятий. За десять лет здесь провели более 12 тысяч бесплатных экскурсий, а также множество лекций, мастер-классов и хакатонов.

В ближайшее время несколько разделов планируют модернизировать, установить дополнительное оборудование и усовершенствовать интерактивные зоны.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в московских колледжах обновили почти 1,7 тысячи лабораторий и мастерских. В этом году учреждения среднего профессионального образования приняли рекордные 58 тысяч первокурсников.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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