Собянин: павильон «Умный город» на ВДНХ посетили более 1,3 миллиона человек

Более 1,3 миллиона человек посетили павильон «Умный город» на ВДНХ за десять лет его работы. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере МАКС.

За это время экспозиция выросла более чем в полтора раза. Сейчас в павильоне работают девять выставочных пространств и более 80 интерактивных экспонатов.

«Экспозиция постоянно обновляется — с момента открытия она выросла более чем в полтора раза. Представлено свыше 80 интерактивных экспонатов, рассказывающих об инновациях в транспорте, медицине, образовании и городской среде», — отметил Собянин.

Посетителям предлагают не только посмотреть на современные разработки, но и попробовать их в действии. В этом году в павильоне появился «Центр киберграмотности». Также здесь можно проследить, как менялась навигация московского метро за 91 год, и узнать, где в столице уже применяют искусственный интеллект.

Павильон стал площадкой и для образовательных мероприятий. За десять лет здесь провели более 12 тысяч бесплатных экскурсий, а также множество лекций, мастер-классов и хакатонов.

В ближайшее время несколько разделов планируют модернизировать, установить дополнительное оборудование и усовершенствовать интерактивные зоны.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в московских колледжах обновили почти 1,7 тысячи лабораторий и мастерских. В этом году учреждения среднего профессионального образования приняли рекордные 58 тысяч первокурсников.

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