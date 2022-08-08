Актер Соколов защитил Варшавера после скандалов с Поргиной и Захаровой

Актер Андрей Соколов рассказал, что полностью поддерживает директора театра «Ленком» Марка Вршавера. Он помог многим людям стать настоящими звездами. По мнению артиста, актриса Людмила Поргина не должна высказывать свое недовольство. Об этом он заявил в интервью StarHit.

«Наблюдаю за происходящим, читаю ее высказывания и абсолютно не понимаю, как можно так себя вести после того, сколько ей и Николаю Петровичу Марк Борисович сделал добра», — сказал Соколов.

Актер отметил, что в противостоянии Варшавера и актрисы Александры Захаровой все непросто. Кроме того, в коллективе сейчас царит напряженная обстановка. Он поблагодарил Марка Варшавера за все, что он делает. По его словам, управлять такой махиной — великое искусство. Соколов пожелал директору «Ленкома» как можно дольше делать то, что он сейчас делает. Он добавил, что сейчас в театре творческая атмосфера. Актер напомнил, что было время, когда даже не все выходили на сцену, а сейчас почти любой может подойти и сделать заявку на роль.

Как ранее писал 5-tv.ru, директор театра «Ленком» Марк Варшавер рассказал, что думает об увольнении из театра Людмилы Поргиной. Накануне вдова Николая Караченцова выразила недоумение из-за того, что ее заставили выходить на сцену в массовке. По мнению женщины, этим руководство театра унизило ее.