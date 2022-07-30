Вдова Караченцова уверена, что театр хочет от нее избавиться и потому дает роли в массовках.

Директора театра «Ленком» Марк Варшавер рассказал, что думает об увольнении из театра Людмилы Поргиной. Накануне вдова Николая Караченцова выразила недоумение из-за того, что ее заставили выходить на сцену в массовке. Этим, по мнению женщины, руководство театра унизило ее. Между тем в сети поползли слухи о том, что таким образом Поргину ставят в безвыходное положение, чтобы она в конечном итоге написала заявление об уходе.

Эту идею, кстати, поддерживает и художник Никас Сафронов. В интервью PROZVEZD он отметил, что Людмила — великая актриса и сможет показать мастерство в других театрах. А Варшавера винить с ее стороны не профессионально.

Сам же директор «Ленкома», по информации издания, об увольнении вдовы Караченцова слышит впервые. По его словам, таких планов у руководства театра нет.

«Конечно, это ее право, как гражданина и как артистки театра, иметь свое мнение. Но, послушайте, как можно такую талантливую артистку отпустить? Это невозможно! Она — очень талантливая. В шести спектаклях на данный момент занята, в массовке! Как мы без нее?» — иронично прокомментировал Варшавер.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, сколько получает в «Ленкоме» Людмила Поргина. Ее ежемесячное жалованье за участие в массовках составляет 30 тысяч рублей. К этой сумме она получает оклад в 55 тысяч. По словам Варшавера, этому надо радоваться, а не обижаться.