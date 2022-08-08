Ученые из Китая и Сингапура выявили новый генипавирус «Ланъя»

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 173

Уже известно о не менее 35 случаях заражения.

Ученые из Китая и Сингапура выявили новый генипавирус «Ланъя»

Фото: www.globallookpress.com / Peng Ziyang

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Группа ученых из Китая и Сингапура обнаружила новый вирус «Ланъя». Смертность от него выше, чем от COVID-19. Им уже заразились более 35 человек, сообщило издание The Paper.

«В Шаньдуне и провинции Хэнань, Китай, обнаружено новое животное происхождения, способное заразить людей. Генипавирус. Автор назвал его генипавирусом Langya (LayV)», — говорится в сообщении.

Среди симптомов нового вируса выделили лихорадку, утомляемость, кашель, анорексию, миалгию, тошноту, головную боль, рвоту, нарушение функций печени. И пока неизвестно, передается ли он от человека к человеку.

«Авторы подозревают, но, строго говоря, не доказали, что вирус вызывал лихорадку у пациентов. Однако есть ли слабо симптоматические носители и возможна ли передача от человеку, никто пока не знает. Вопрос требует изучения», — рассказал 5-tv.ru ученый-генетик Дмитрий Прусс.

В животном мире чаще всего вирус выявлялся у землероек, антитела к нему также были обнаружены у коз и собак.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как из обычных вирусов создают биологическое оружие.

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