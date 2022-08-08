Песков назвал условие, при котором возможна встреча Путина с Зеленским

Встреча президента Российской Федерации Владимира Путина с Владимиром Зеленским возможна только в том случае, если украинская сторона проведет необходимую «домашнюю работу». Такое заявление сделал в беседе с журналистами официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он прокомментировал раннее предложение лидера Турции Реджепа Тайипа Эрдогана организовать встречу Путина и Зеленского.

«Эрдоган неоднократно прикладывал усилия, чтобы инициировать переговорный процесс, его роль весьма велика. Но вы знаете, что украинская делегация ушла с радаров», — рассказал пресс-секретарь президента.

Кроме того, он отметил, что украинским дипломатам необходимо провести большую подготовительную работу, если они хотят встречи с президентом России.

«Что касается встречи на высшем уровне, то она возможна только после того, как делегация переговорщиков проделает всю домашнюю работу. Этот элемент тоже отсутствует», — прокомментировал ситуацию Дмитрий Песков.

Ранее 5-tv.ru приводил заявление официального представителя Кремля о том, что Запад на данный момент не готов к уступкам по Украине.