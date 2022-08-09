Западные СМИ запестрили расследованиями против Зеленского

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В Европе обнаружили, что президент Украины причастен к коррупционным схемам и имеет множество офшорных счетов.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Ukraine Presidency/Ukraine Presi; 5-tv.ru

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Европейская пресса неожиданно начала открывать глаза на Владимира Зеленского. В последние дни западные издания и телеканалы публикуют расследования о преступлениях украинских властей.

Так, сегодня немецкая Die Welt назвала Зеленского коррупционером, анонсировала разоблачительную серию статей и напомнила о многочисленных офшорных счетах лидера Украины.

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Имидж президента-патриота рушится с каждой публикацией. Другие издания обращают внимание на военные преступления ВСУ, бесследно исчезающее на Украине западное оружие.

Так, ранее 5-tv.ru сообщал, что западные СМИ уничтожили имидж ВСУ как возможного победителя. Материалы этой теме посвятили американский CNN, французская Le Monde, британская The Guardian, испанские El Pais и El Periodico.

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