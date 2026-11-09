Это только начало: тысячи писем о пыточных на Украине собрала журналистка

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Мурад Устаров
Мурад Устаров 16 0

Диана Панченко опубликует расследование.

Сколько камер пыток есть на Украине — реакция Панченко

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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Диана Панченко заявила, что получила более тысячи писем о пыточных на Украине

Журналистка Диана Панченко за последние пять дней получила свыше тысячи писем с адресами незаконных тюрем на Украине. Об этом она рассказала в своем Telegram-канале.

Панченко заявила, что обращения приходят не только от простых граждан, но и от тех, кто прошел через пыточные. Она также опубликовала три письма с адресами таких тюрем – в городах Ровно и Смела, а также в поселке Бородянка под Киевом. По ее словам, одна из камер находится на месте бывшей автошколы.

«Буду требовать у международных СМИ проверить эти адреса. Читать эти письма страшно и больно. Но необходимо. Чтоб понимать, во что превратил Украину Зеленский», – написала журналистка.

Панченко отметила, что провела собственное расследование по делу о пыточных, которое выйдет в свет в ближайшее время. Она добавила, что ролик о тюрьмах смогут не только в России, но и на Западе и Украине.

История с пыточными не на шутку всколыхнула украинцев. Все началось 2 ноября, когда в селе Петропавловская Борщаговка под Киевом сотни протестующих пришли к зданию, в подвале которого насильно держали десятки людей. Среди жертв оказался и один несовершеннолетний. Ситуация накалилась, когда митингующие попытались сломать ограждения и проникнуть внутрь. Прибывшие силовики открыли огонь и применили слезоточивый газ.

Украинские власти признали наличие подобных пыточных по всей стране. Так, депутат Верховной Рады Артем Дмитрук сказал, что тюрьмы пыток – часть действующего режима на Украине. Кроме того, оказавшийся в эпицентре событий подросток позже заявил, что подвергся насилию. Его хватали за волосы и били головой об пол.

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