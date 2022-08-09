Британцы начали вырывать себе зубы пассатижами и делать пломбы из суперклея

Британцы начали сами себе вырывать зубы, а пломбы самостоятельно восстанавливать при помощи смолы и суперклея. Абсурдная, на первый взгляд, новость — это следствие масштабного кризиса в отрасли.

В Соединенном Королевстве массово закрываются бесплатные стоматологические кабинеты. Денег из бюджета не хватает ни на зарплату, ни на новое оборудование. Врачи уходят в частные клиники, а позволить себе платное лечение могут далеко не все.

По информации газеты Daily Mail, очередь в государственные клиники растянулась уже на пять лет вперед. На этом фоне появляются по-настоящему зубодробительные истории. О том, как люди, делают себе протезы из подручных материалов или вырывают зубы пассатижами.

«Я вырвала один из своих задних зубов, потому что мне было безумно больно. Он шатался, я расшатывала его сильнее. В итоге просто купила средство в аптеке — раствор для онемения, — обезболила себе рот и вытащила зуб сама», — сообщила жительница Соединенного Королевства.

Чтобы спасти улыбку, британцы стали развивать стоматологический туризм. Ставить пломбы они летают, к примеру, в Бразилию. Это выходит дешевле, чем лечить зубы в частной клинике на родине.