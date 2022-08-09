На Южную Корею обрушились сильнейшие за 80 лет ливни

В Южной Корее бушуют сильнейшие за последние 80 лет ливни. Больше всех пострадал Сеул, местами там выпало до 130 миллиметров осадков.

Вода с крыш льется через лифтовые шахты и топит здания. Произошли массовые отключения электричества. Огромные лужи, больше напоминающие реки, парализовали движение в городе так, что не спасает даже подземный транспорт. Вестибюли метро и подземные переходы затоплены не меньше проезжих частей.

Эвакуированы жители районов, расположенных в низинах. По улицам города люди перемещаются, находясь по колено в воде. Сейчас ситуация в Сеуле близка к критической. В городе звучат сирены, а машины экстренных служб в буквальном смысле плывут по дорогам.